Koer vajab külma eest kaitset: õhukese karvaga koertel hakkab aga kergesti külm

Alles hiljuti peeti koerte rõivastamist sulaselgeks narruseks, nüüd on pigem enesestmõistetav, et sooje talverõivaid valides ei unustata ka neljajalgset pereliiget. Saabastega koer püüab tänavail küll tihtilugu veel imestunud pilke, aga kui mõelda, millist vatti saavad jäistel ja soolalumistel teedel-tänavatel lemmiku käpad, on selge, et kui loom vähegi saabastega lepib, on mõistlik need talle jalga tõmmata.