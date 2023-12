JÕULUKUUL KOJU | Kassipoeg eksles sõiduteel autode vahel, kuid keegi ei peatunud tema aitamiseks...

Et aeg oli hiline, ei saanud ta paljudest teistest organisatsioonidest vastust. Õnneks oli siiski üks Kitten Help MTÜ Tallinna hoiukodu valmis pisikese kohe SOS-korras oma vannituppa mahutama. Kümmekond minutit hiljem oligi värisev kassipoeg juba soojas pesas.

Tartu Väikeloomakliiniku ja heade annetajate abiga saimegi murest jagu! Kriimsilma kriim-silm sai lühikese operatsiooni tulemusel jälle ilusaks ning nüüd on ta igati terve ja tragi. Kriimu silmis on taas sära ning puudu on ainult oma inimene, kelle süles rahulikult nurru lüüa!

Täna asub Kriimsilm Tartu lähedal hoiukodus ning on nõuetekohaselt vaktsineeritud, kiibitud ja saanud parasiiditõrje. Loovutamine toimub loovutuslepingu ja -tasu alusel. Kui Kriimsilm jäi sulle silma, siis kirjuta Kitten Help MTÜ postkasti Facebookis või saada e-kiri aadressil [email protected] .