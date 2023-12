JÕULUKUUL KOJU | Kas juhtub jõuluime nende kahe lahutamatu sõbra jaoks? Koos on kodu oodatud 3,5 aastat, aga tulutult...

Kaks täiesti erinevast kohast saabunud kassi ei tundnud üksteist, kuid mõni aeg hiljem oli märgata, et midagi on juhtunud… Arglike kassidena elasid nad peidupaigas koos ja ilmselt seal peidupaigas sõlmiti suur sõprus. Koos on ju ikka julgem! Ühel päeval tuldi pesast välja juba üheskoos ja sellest päevast alates on Tormi ja Rõnnu lahutamatud. Kogu aeg jagavad nad üksteisele kassitoas peamükse ning seal, kus on üks, on ka teine. Ei saa olla nii, et Tormi on ühes toas ja Rõnnu teises. Nad on alati teineteise läheduses.