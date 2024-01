Kuumaõhufritüür on tulnud, et jääda: kuidas leida endale meelepäraseim koduabiline?

«Kuumaõhufritüür on viimastel aastatel osutunud väga populaarseks ja mitte asjata. Sel on kõik ahju (ka induktsioonahju) omadused, lisaks asendab see suurepäraselt mikrolaineahju. Kufi on justkui efektiivne miniahi, mis aitab kokku hoida aega ja elektrit.

Sest milleks kulutada aega ja energiat terve ahju üles soojendamisele, kui soovitakse valmistada peotäit ahjukartuleid või üht kalapala?