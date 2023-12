JÕULUKUUL KOJU | Kodu otsivad kaks kassipoega, kelle ellujäämine oli puhas ime

Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu kõige olulisemaks tegutsemise põhimõtteks läbi aegade on olnud see, et nad ei mängi jumalat ega võta endale voli otsustada ühegi elusolendi elu ega surma üle. Eelkõige tähendab see, et pole vahet, kui väeti loomake on või kas raviks kulub neljakohaline summa – kui meditsiin on võimeline aitama, siis abi ja võimaluse uuele elule saab iga Saaremaa Lemmikloomade Turvakodusse sattunud loom.