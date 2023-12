KODU KORDA: millega peab arvestama, kui kutsuda koju tasuline koristaja?

Et proffidel kõik sujuks, korja enne tema saabumist põrandalt kõik asjad, mis koristust segada võivad. Põrandale ripakile jäetud asjade tõttu võtab kraamimine kauem aega ja tõuseb ka hind.

Koristamisele kuluv aeg sõltub sellest, kui suur pind on ja kas telliti hoolduspuhastus või suurpuhastus. Hoolduspuhastus võtab vähem aega, suurpuhastus kõvasti rohkem.

Aeg sõltub ka pereliikmete arvust – mida rohkem lapsi ja loomi, seda enam töötunde kulub.

Oleme ka öelnud, et mugavam on ise kodust sel ajal eemal olla. Kui see võimalik pole, võetakse viimasena käsile ruum, kus pererahvas viibib. On ka nii, et esimestel kordadel eelistatakse usalduse tekkimiseks teenusepakkujaga koos kodus olla. Kindlasti ei pea kellelegi oma koduvõtmeid andma – omanik võib kodus olla, ent vahepeal ära käia ja naasta, kui töö lõpetatud.