JÕULUKUUL KOJU | Vanainimene viidi hooldekodusse ning imearmas tiine kassike jäi küla peale nälgima

Kohalikud teavad ka rääkida, et külas oli üks vanainimene, kes viidi hooldekodusse. Ilmselt on see tema kass, kes nüüd peavarjuta ning näljas on.

Kiisu kolis koos kõhus olnud beebidega Cats Help MTÜ hoiukodusse ning sai juba soojas toas poegida ja seal oma pojad suureks kasvatada.

Kui pojad olid pesast välja lennanud ning päris oma koju saanud, oli Pandal aeg enda kodu otsima hakata.

Üsna pea saab sellest kaks aastat, mil Panda on kassitoas kodu oodanud. Tema imekaunis välimus ei jää kahjuks kellelegi silma, kuna ta on pelglik. Kurb küll, aga see tähendab, et kassisoovija jaoks on ta nähtamatu.

Panda eelistab kuskil pesas tukkuda ning kui inimesed kassituppa tulevad, ei sibli ta ennastunustavalt jalus, vaid vaatab toimuvat eemalt.

Pandas ei ole kübetki agressiivsust. Teda saab natuke puudutada, ta ei sisise ega löö käpaga. Ta lihtsalt eelistab rahulikult olla ning inimesest pisut eemal uue pesakoha valida. Aga on lootust, et kui Panda leiab oma inimese, lubab ta end ka mõnuga silitada. Küll ja veel olnud sedasi, et oma kodu teeb kassiga imesid.

Pandale meeldivad ka teised kassid ning nende seltskond.