JÕULUKUUL KOJU | Šokeeriv lugu kassist, kellel omanik pea kõik hambad välja lõi ja keda külaelanikud hiljem põlgasid

Selgus, et Vassu kannatusterohke elu ei olnud üldse alanud siis, kui ta õue sattus, vaid juba ajal, kui tal veel omanik oli. Kohalike sõnul sai ta oma omanikult korduvalt peksa – üks kord lausa nii, et pea kõik hambad löödi kiisukesel suust välja. Külaelanikud teadsid sellest, kuid Vassu kümne elatud aasta jooksul ei läinud keegi sellisele vägivallale vahele…

Võiks arvata, et omaniku lahkumisel läks Vassu elu paremaks, kuid külaelanikud on teda edasi põlanud. Kui kassike vaid julges kellelegi läheneda, hakati teda kohe hurjutama ja jalgadega trampides minema hirmutama. Vaid üks naine seal külas püüdis oma vähestest säästudest Vassut viimastel aastatel toita, kuid Vassu oli ikkagi täiesti luu ja nahk ning paitades oli kõiki ta konte tunda. Suurest näljast käis Vassu poodi minevatel inimestelgi sabas, kuid tema toidulauale ei ostetud sealt midagi…

Kui Tartu Kassikaitse Vassu kinni püüdis, oli kassi karv pulstunud, saba ühest varasemast talvest külmunud ja rääbakas ning suust voolas pidevalt ila. Kliinikus selgus, et Vassu suu ja hambad olid nii kohutavas seisus, et ta ei saanud krõbinaid üldse närida (pidi toituma mõnda aega vaid konservist). Vereproovidest ilmnes, et tal on rauavaegusaneemia, veresuhkru tase piiripealne ning kehas mõõdukas põletik. Lisaks olid normist väljas ka mitmed muud maksa-, kõhunäärme-, sapipõie- ja neerunäitajad. Kõigele otsa oli tal ka kõrvapõletik ja lümfisõlmed palju suurenenud. Karv oli tal väga pulstunud ja seetõttu sai ta kliinikus kauni lõvisoengu. Ja loomulikult oli Vassu veetustunud ja tohutult alakaaluline – ta kaalus vaid 3,5 kilogrammi, kuigi tema normaalkaal peaks olema kuskil viie kilo ringis.

Nüüdseks on selgunud, et Vassul on ka IBD – soolepõletik, mida välja ei saa ravida, kuid on võimalik ravimitega kenasti kontrolli all hoida. Vassu vajab hädasti hoiukodu (praegune ei saa teda enam hoida) või veel parem, päris kodu. Kohta, kus kassike saaks unustada varasema elu kogemused ja saaks väärikalt oma pensionipõlve nautida. Äkki sinul on tema jaoks oma diivanil soe koht?