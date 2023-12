JÕULUKUUL KOJU | Inimesed hülgasid selle omapärase välimusega kassipoisi mitu korda... ta leiti haavades, haige ja nälginuna

MTÜ Gabrieli Loomade Elu kassituppa jõudes oli Tinduke surmani hirmunud. Gabriel meenutas, et kassike lausa värises, kui teda sülle võeti. Aja jooksul on Tindu küll tasapisi usaldama hakanud ja lubab pai teha, ent uus kodu peab arvestama, et kiisul kulub harjumiseks kindlasti veel aega. Elu kassitoas on näidanud, et Tindule sobib kodu, kus ei ole teisi kasse – kipub domineerima ja neid kiusama. Tinduga saad lähemalt tutvuda SIIN!