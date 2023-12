JÕULUKUUL KOJU | Õues nuttev kassike tagastati perenaisele, kes teatas, et ei taha temast midagi kuulda

Üks kassike nuttis mitu päeva võõraste inimeste ukse taga. Kiipi kontrollides selgus, et tal on ka omanik ning kodu sealsamas lähedal. Võis vaid rõõmustada, et ometi kord saab eksinud kassike koju. Kõnele vastas tõre naisterahvas ning ütles, et tema kass on kodus, pikutab voodil ja teist ta sinna ei taha. Tõesti, registri järgi on selles peres ka teine kass, kumbki võetud eri varjupaigast. Järelepärimine varjupaika kinnitas, et kõnes oleva naisterahva nimele on tehtud leping ning kiisu on läinud novembris uude koju. Vaid loetud kuud hiljem visati ta aga teadmata põhjusel tänavale ning rohkem näha ei soovita...