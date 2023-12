JÕULUKUUL KOJU | Väärkoheldud koeraemme poeg Bella sai koju... aga siis pere otsustas ta lihtsalt tagasi varjupaika tuua

Muidu on Bella nagu koer ikka: võõraid võõrastab, omasid usaldab ning ta näkku on kirjutatud maailmavalu kõigi kahejalgsete pärast, kes ei tea, kas nad vajavad koera või siiski mitte. Bella on ise valmis uueks koduks ja ega tal suuri nõudmisi pole. Ta jätab piisavalt isiklikku ruumi nii endale kui inimesele. Mööblit ei lõhu, auke ei kaeva ja kui haugub, siis lühidalt. Tõsi, väga tillukesse korterisse Bella lihtsalt ei mahu. Ka pole talle vaja mõisa, kus on staadionimõõtu jooksuaed, sest Bella hoiab nagunii oma pererahva ligidusse. Kõik, mis jääb nende kahe vahele, on sobiv. Kui uus pere hindab seejuures distsipliini ja rutiini, hindab Bella omakorda sellist peret ja nende reegleid. Bellaga saad tutvuda SIIN!