JÕULUKUUL KOJU | Õela inimese poolt keresse kuuli saanud Jansa leidis kasside turvakodus südamedaami!

Jansa esimesed nädalad möödusid vaid magades ja süües, suuremat huvi ta ümbruse vastu ei ilmutanud. Kliinikus selgus, et kuri inimene on kassipoissi tulistanud – tema kaela piirkonnas on kaks õhupüssikuuli, mis asuvad nii sügaval, et neid eemaldada pole võimalik. Muid suuremaid tervisehädasid Jansal ei leitud.

End välja puhanuna, hakkas kassike aina rohkem ümbrust uudistama ja kontakti otsima. Selgus, et tegemist on väga sõbraliku tegelasega, kes poeb hea meelega sülle, nõuab paisid ja hellust. Eriti suur sõber on Jansa lastega ja tegelikult meeldib ta lastele ka väga, sest üks tahab nii väga silitamist ja teine tahab nii väga silitada. Ka Jansa nurrumootor töötab täiesti veatult.

Turvakoju jõudes poleks Jansa eluilmaski osanud arvata, et leiab sealt oma südamedaami. Paldiskist pärit kiisutüdruk Electra on saanud Jansa lahutamatuks kaaslaseks – koos magatakse, koos käiakse söömas, ka linde jälgitakse akna taga üheskoos! Poleks aus seda armunud paarikest lahutada, nii otsivad need kaks kiisut ühist kodu. Jansaga saad lähemalt tutvuda SIIN! Electraga SIIN!