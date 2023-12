SÄÄSTMINE ON PÄEVAKORRAL: tõmbame elektriarved koomale!

Ehkki elektri säästmiseks on väga oluline vaadata üle isiklikud tarbimisharjumused, pööra tähelepanu ka sellele, millal, miks ja kui palju kodumasinad elektrit tarbivad. Tänapäevases majapidamises on keskmiselt 20 elektriseadet: suured kodumasinad nagu külmkapp, pesumasin või pliit; väikesed kodumasinad nagu mikrolaineahi, veekeedukann või röster, aga ka elektroonikaseadmed nagu televiisor, digiboks, mobiiltelefonid ja laadijad. Isegi kui need seadmed parasjagu kasutust ei leia, on need üldjuhul siiski vooluvõrku ühendatud ja võivad suurendada energiakulu, sest tarbivad elektrit ooterežiimil – see võimaldab ju säilitada teatud funktsioone nagu näiteks kellaaja kuvamine või kaugjuhitavus.