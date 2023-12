JÕULUKUUL KOJU | Omanikule üleliigseks jäänud Reks toodi varjupaika – ka uuesti koju saades koerake tagastati

Kutsikad leidsid endale üsna kiiresti uued kodud, aga Reksi peres ilmnes ühel lapsel kahjuks koeraallergia, mistõttu ta loovutati varjupaika tagasi. Seega on Reksist tema lühikese elu jooksul juba kaks korda loobutud.

Reks näeb oma profiilipildil välja nagu täiskasvanud saksa lambakoer, aga ta ei ole saksa lambakoer ega kaugeltki mitte täiskasvanud. Varjupaika tagasi sattus ta 10-kuusena ja loomasõprade all on ta olnud ligi kaks kuud. Ise alles kutsikaohtu, aga juba taibanud, et maailm võib vahel „kandiline” olla...