JÕULUKUUL KOJU | Halbadest tingimustest päästetud Nublu jumaldab hellitamist ja lustimist

Nublu on noor ja suuremapoolsem koer, kelle välimus on vähemalt eklektiline kui mitte koomiline. Tema lusti täis silmad piiluvad Saksa lambakoera näost, aga kõik, mis jääb kaelast allapoole, on pärit Inglise setterilt või Austraalia lambakoeralt... või lausa mõlemalt korraga. Päris kindlasti võib öelda, et ta on kordumatu oma välimuselt.