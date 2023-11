KOGEMATA KUULSAKS: avaldame jõulutähe saladused ja mis on sellel pistmist Mehhikoga

Selleks, et taime eest õigesti hoolitseda, tuleb mõista tema tausta ja kasvunõudeid. Jõulutähe ametlik nimetus on tegelikult kaunis piimalill (Euphorbia pulcherrima). Selle nime on ta saanud valge kleepuva piimja taimemahla järgi, mis immitseb, kui lehte või vart vigastada. See taimemahl on mürgine ja võib tundlikuma nahaga inimeste nahka ärritada, ent seda on kasutatud ka kosmeetika- ja ravimitööstuses. Mehhikos elanud asteegid kasutasid piimalille mahla rituaalsetes toimingutes.