Ohtralt rõõmu esimestest tülikatest lumehangedest

Aiaomanikel oleks nüüd paras aeg juhust kasutada ja kuhjata oma kodu sissesõiduteedelt ja käiguradadelt roogitud lumi sinna, kus sellest kõige rohkem kasu on. Sageli peljatakse, et teede-radade kõrval olevad lillepeenrad saavad talvega koguneva hange all kannatada. Aednikud kinnitavad siiski, et kui tegu on püsilillepeenraga, ei juhtu midagi halba: lillede maapealne osa on nagunii maha lõigatud või närtsinud ja kevadel kasvatab taim uued varred. Lastega peres tasub aga lükata lumi kohe liumäe või lumekindluse ehitamiseks sobivasse kohta: isegi kui hang peaks peagi ära sulama, on lumest vähemalt mõneks ajaks olnud palju rõõmu.