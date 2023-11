Millal lemmikuga viimati arstil käisid?

Kas mäletad, millal temaga viimati arsti juures käisid? Kas oled kindel, et vajalikud kaitsesüstid on tehtud? Kas lemmikul on kiip?

Foto : Pixabay

Isegi kui kass või koer tundub pealtnäha kõigiti kõbus, tasub teda aeg-ajalt siiski loomaarstile näidata, sest mõni tõbi võib süvenedes tuua kaasa ka järgmise, näiteks suhkruhaiguse. Et ühtki rasket haigust ei avastataks alles siis, kui on juba hilja, tulebki arstil käia korrapäraselt. Tohter soovitab siis ise, millal oleks mõistlik taas tulla. Võimalik muidugi, et aasta lõpus on arstidel tavapärasest rohkem tööd ja selle aastanumbri sees visiidile ei saagi, aga pane vähemalt aeg kirja!