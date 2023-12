TOO PÜHADETUNNE TUPPA! 5 taime, mis loovad jõulumeeleolu

Peab meeles pidama, et külmast kliimast pärit taimed tegelikult ei naudi elu soojas toas. Sama kehtib ka kõigi potis kasvavate okaspuude kohta, mille jõuluks tuppa toome. Kui soovite, et nemad kauem elaksid, siis on hea neid pühade möödudes taas ettevaatlikult jahedaga harjutada, võimalusel isegi aeda istutada.