JÕULUKUUL KOJU | Imearmas kiisupreili Suvi toodi kodust kassituppa tagasi... ometi ootab ta ikka rõõmsalt oma inimest!

Suvi jumaldab inimese lähedust ja tähelepanu. Inimesel on aga rõõm kuulata tema pehmet nurrumist. Pole ka ime, et juba mõne aja pärast Suvi kassiotsijatele silma jäi. Ta viidigi koju, kuid peagi toodi tagasi.

Kurb lugu, aga lapsel tekkis kassiallergia, mis arenes astmaks. Arusaadav, et lapse tervisega ei saa riskida ning perel tuli vastu võtta raske otsus kiisu tagastada. Nüüd on Suvi uuesti koduootel ning loodab, et saab juba need jõulud oma päriskodus veeta!