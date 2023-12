JÕULUKUUL KOJU | Eluaegsel tänavakassil Rudolfil oli küll oma toitja, kuid ühel päeval seda inimest enam ei tulnud...

Rudolfil ja paaril teisel kassil oli kindel inimene, kes neid toitis ja kelle juures nad said peituda. Sellel eakal naisel oli Sirgalas maja, kus viibis ainult suvel. Kuigi talvel elas mujal, tuli ta siiski iga päev kasse toitma. Ühel päeval see naine enam ei tulnud. Keegi ei tea, miks. Võib-olla suri ta ära? Võib-olla juhtus temaga midagi?

Nüüdseks on Rudolf ja teised kiisud juba ligi kaks aastat Kassiabis. Kui Rudolf vabatahtlike hoole alla jõudis, polnud ta kuigi suhtlusaldis. Võiks isegi öelda, et must kiisu (pisikese valge laiguga lõua all) tekitas kassisõprades pisut kõhedust. Ka Rudolf kartis võõrast inimest piisavalt ja hoidis eemale – peamiselt veetis ta aega kõrgel puuri peal pesas. Teisi kiisusid võttis ta muidugi rõõmuga vastu ja pesi neid agaralt. Justkui oleks üks mõnus kassipapa.

Pikka aega oli eksklusiivne sündmus, kui mõni vabatahtlik nägi Rudolfit põrandal jalutamas. Aga nüüd! Nüüd on asjad muutunud – läks poolteist aastat, et Rudolf lubaks inimesel end paitada. Ja see paitamine on jätkuvalt vabatahtlike jaoks vahva ja eksklusiivne sündmus – milline rõõm, et armas majesteetlik Rudolf lubab viimaks inimesel end paitada! Temaga saad tutvuda SIIN!