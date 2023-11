LAVA POLEGI VAJA? Värsked saunatrendid pakuvad üllatusi

„Tõepoolest, nii mõnigi vanarahva vankumatu tõde on varisemas,“ ütleb Puumarketi Tartu osakonna juhataja Mari-Liis Mihkelson. „Näiteks see tarkus, et kuuselaud, mis ajab vaiku, ei passi sauna, ei pea enam paika. Järjest rohkem kasutatakse lehtpuu asemel just okaspuud. Kui keegi kavatseks saunalava ehitamiseks soetada lihtsalt tavalist kuuse höövellauda, siis see poleks küll hea plaan, aga tänapäevane tehnoloogia võimaldab töötluse käigus eemaldada kuuselaualt kõik vaigupesad, nii et miski ei takista seda saunainterjööris kasutada.“