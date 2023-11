Õpi mõistma kassi juttu: näugumine võib tähendada täiesti erinevaid asju!

Kassid – nagu inimesedki – on erinevad: üks kiisu on vaikne ja leplik, vahel harva kostab ta suust mõni tasane näu, teine võib olla uskumatult energiline ja häälekas. Viimase puhul jääb sageli mulje, et pere koju jõudes kiirustab ta kõiki oma päevasündmusi jagama, sest juttu jagub kauemaks – iseasi, kui palju pererahvas sellest aru saab.