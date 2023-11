VÕITLE KAAMOSEGA KODUS: sisekujundaja oskab näha lõpptulemust

Et kohtumine sisekujundajaga annaks võimalikult hea tulemuse, tasub selleks korralikult valmistuda. ütleb sisearhitekt Gerli Grünbaum (G.G Kujundus): „Hea, kui on kaasa võtta maja/ korteri plaan – nii on kohe selge pilt, millega on tegu. Ka vanemate ehitiste kohta on enamasti paberil olemas ehitusaegsed plaanid.“ Abi on Gerli sõnul infost koduomaniku kohta: milline on tema ettekujutus uuest kodust, kas ta on suur kokkaja, sage võõrustaja jmt. Kasuks tuleb ka, kui näiteks internetist on kokku kogutud pilte, mis annavad aimu koduomaniku eelistustest. „Mõni inimene teab täpselt, mida soovib, aga vajab nõu tehniliste lahenduste asjus, teisel jälle pole aimugi, mida ta tahab,“ räägib Gerli. „Eriti viimased peaksid rohkem rääkima just iseendast, oma pere elustiilist ja tegemistest, et sisekujundajal oleks hõlpsam mõista, millised on kliendi soovid ja vajadused.“