Korteriomanik ei või omatahtsi kütteliiki muuta

„Senine kohtupraktika on olnud seisukohal, et korteriomanik võib seda teha vaid juhul, kui kõik teised kaasomanikud sellega nõustuvad,“ märkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

„Enne korteriühistute tekkimist käitus iga korteriomanik nii nagu soovis – näiteks kui tekkis elekterkütte võimalus, lõikas nii mõnigi radiaatorid lihtsalt välja ja hakkas oma kodu elektriga kütma. Tuleb aga mõista, et kaugküttega majades on korteris olevad radiaatorid küttesüsteemi osa ja raske on prognoosida isegi seda, mis juhtub majja sügaval sovetiajal paigaldatud küttesüsteemiga siis, kui mõni korter oma radiaatorid uute vastu vahetab,“ selgitas Mardi. „Näiteks võib küttesüsteemi tasakaalust välja viia seegi, kui senised suurte radiaatorite torud asendatakse mõnes korteris tänapäevaste radiaatorite omadega, mis on läbimõõdult väiksemad. Seetõttu tuleks ka omavolilist radiaatorite vahetust kindlasti vältida, kuna see võib kahjustada küttesüsteemi, mis omakorda võib kaasa tuua põhjendatud kahjunõude.“