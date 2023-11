Hoolitse oma nutitelefoni eest!

Telefoni pinnalt võib leida ohtralt tervisele kahjulikke baktereid ja viiruseid, kirjutab terviseportaal WebMD. Kui nakkuste leviku piiramiseks vajaliku kätepesu olulisus sai koroonaajaga üsna selgeks, siis pandeemia taandumisega on valvsus hajunud. Elu näitab, et käte pesemist-desinfitseerimist ei pea paljud enam nii oluliseks, aga ka need, kellele see tõbede ennetamise kuldreegel on sisse harjunud, haaravad sageli värskelt pestud kätega muretult telefoni järele, mida pole päevi või nädalaid puhastatud. Uuringud on näidanud, et telefon on igapäevases kasutuses esemete seas üks suuremaid pisikupesasid. Õnneks on telefoniümbris enamasti materjalist, mida on lihtne desinfitseeriva vahendiga puhastada – kui see vaid meeles püsiks.