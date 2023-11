ROHENÄPP TEGUTSEB! Sibul pista mulda sügisel!

Raske on leida teist nii väekat taime, kellel oleksid nii mitmekülgsed omadused nagu sibulal. Teda võib nimetada lausa supertoiduaineks, sest sisaldab C- ja B-grupi vitamiine, samuti kasulikke mineraalaineid. Sibulates on seedimist soodustavaid ühendeid, samuti tõstab sibul söögiisu ja on võimas antioksüdant, hävitades kahjulikke mikroorganisme.