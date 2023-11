„LOOMAARST TASKUS“ | Kas aretajast on abi, kui pärilikud haigused murravad tervise?

Tõuaretuse eesmärgiks on kindlad tunnused – olgu selleks karva värvus, iseloomujooned või kehasuurus. Soovitud omadusi määravate geenide edasikandmisel võivad kaasa tulla ka hoopis teised, soovimatud geenid. Näiteks sellised, mis kannavad mõnd haigust või häirivat käitumisjoont.

Sugulaste omavahelise ristumise puhul hakkavad sellised ohtlikud kombinatsioonid kuhjuma.

Pärilikest haigustest hakati rääkima juba sada aastat tagasi ja eelmise sajandi 60. aastatel hakati näiteks koerte-kasside pärilikke silmahaigusi laiemalt uurima.

Tänaseks on uuringute ampluaa laienenud ja uurimise all on liigesed, süda, siseorganid jne. Kasvatajate vastutustundlik ennetustöö käsikäes loomaarstidega on juba vilja kandnud ja mõnede haiguste osatähtsust märgatavalt vähendanud. Aga mitte kadunud.

Seetõttu kostab vahel hääli, et kõik need uuringud on mõttetud ja ajavad tõuloomade hinnad asjatult kõrgeks. Lihtsam/odavam/parem??? oleks võtta endale paberiteta tõukoera nägu koer.

See ei vasta tõele. Võttes kutsika või kassipoja vastutustundliku aretaja käest saame me siiski minimeerida riski, et võime saada haige loomalapse.

Juba see, et kasvataja tunnistab, et tema tõule on omased teatud probleemid, annab parema positsiooni haiguste ennetamisel.