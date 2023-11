ÄRA KIIRUSTA! Veel on vara koduaias linde toita

Õige aeg hakata neile lisatoitu pakkuma on alles siis, kui juba mitu nädalat on õues ka päeval olnud miinuskraadid või kui maapind on kaetud paksu lumega, soovitab ornitoloogiaühing – mõnede lindude sügisränne kestab novembriski ja kui alustada toitmisega liialt vara, võivad lõunasse teel olnud linnud hoopis paigale jääda.