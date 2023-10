Otsid uut kodu? Just sellest uuendusest on sulle kindlasti kasu: Invego annab iga uue koduga kaasa 5aastase garantii

„Ennekõike annab see inimesele meelerahu, kindlustunde, et tema uue kodu valikuga on kõik hästi,“ räägib Invego juht Kristjan-Thor Vähi, miks tasub nüüd veel eriti vaadata kodusid juba päris valmis või õige pea valmivatesse Tiskreoja, Luccaranna ja Uus-Järveküla elurajoonidesse.

„Invego moto on algusest peale olnud, et loome ise uut tuleviku standardit, tõstame latti kõrgemale. Seda nii endale, kui klientidele,“ kommenteerib Invego juhatuse liige Kristjan-Thor Vähi. Turu pikim garantiiaeg väljendab Invego enesekindlust ja veendumust nii enda kui partnerite töö kõrges kvaliteedis ja soovi pakkuda koduomanikele veelgi suuremat meelerahu oma uues kodus.

Invego mõistab, et kodu ostmine on elumuutev otsus ja suur investeering, mida keegi kergekäeliselt ei tee. 5aasta pikkune garantii aitab leevendada muresid, mis tahtmatult iga suure otsusega kaasas käivad ja võimaldab rahuliku südamega end uues kodus sisse seada. „Inimeste jaoks on uus kodu tema kindlus. Meie lubame, et viis aastat ei pea ta oma kodu pärast muretsema,“ selgitab Vähi. Koduomanikule tähendab pikaajaline ehitusgarantii, et kui viie aasta jooksul mõni probleem ka peaks tekkima, siis Invego selle lahendab.

Pikem garantiiaeg ei ole ajutine turundustrikk ega kampaaniapakkumine, vaid kindel ja püsiv lubadus, mis kehtib kõigile uutele kodudele ja alati. „Tahame anda selge signaali: me ise usume kindlalt, et pakume kvaliteetset kaupa. Nii lihtne see ongi – iga uue Invego rajatud koduga viis aastat garantiid,“ kinnitab Invego juht.

Invego jaoks on turu pikima garantiiaja kehtestamine loomulik samm ja otsuse tegemine ei olnud keeruline. „See otsus ei olnud raske. Kui korralikud autotootjad suudavad anda viie aasta pikkuse garantii, siis miks ei peaks seda suutma korralik kinnisvaraarendaja,“ selgitab Vähi.

Ainsana niivõrd pikka ehitusgarantiid pakkuv Invego loodab, et nende loodud uuele standardile julgevad tulevikus ka teised tegijad järgneda ja klientidele rohkemat pakkuda. „Pikas plaanis usun, et see muutub uueks standardiks. Kindlasti mitte kohe, aga paljud tugevad tegijad kaaluvad läbi ja tulevad kaasa, sest inimeste usalduse võitmine algab sellest, kui sa ise ennast usaldad ja seda julgelt ka välja ütled,“ kommenteerib Vähi.

Juba täna saab uue garantiiga kodu soetada ehituses olevatesse Luccaranna ja Uus-Järveküla elurajooni, viimased korterid on saadaval ka sel suvel lõplikult valminud Tiskreoja elurajoonis.