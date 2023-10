Värviküllane sügis koduaias

Nüüd, kui pimedad õhtud aina pikemaks hakkavad venima ja aias suurt midagi teha ei saa, on sedasorti plaanide pidamiseks just paras aeg: pane kirja, milliseid puid-põõsaid oma aeda tahaksid, et kevadel, kui kõik istikud tuulekiirul poodidest-aianditest kaovad, saaksid ostukohta otsida aegsasti ja kindla nimekirjaga. Juhani Puukool on oma kodulehel kirjeldanud kaheksat puud-põõsast, mis oma kauneimat välimust näitavad just sügisel: äädikapuu (pildil), toompihlakas, Jaapani juudapuulehik, mägi-võlupõõsas, kukerpuu, Jaapani enelas, tume aroonia ja kultuurmustikas.