TALI TULEB LÄHEMALE: lemmiku riietamine pole narrus

Pime on hommikul ja pime on õhtul – valget aega on meie sügises napilt ja paljudel koeraomanikel ei õnnestu nädala sees jalutuskäike valgele ajale kuidagi sättida. Tõenäoliselt pole kuigi palju ka neid inimesi, kellel lemmikuga jalutamiseks võtta teid ja radu, kus liikluse pärast muretsema ei pea. Seega peaks omanik tegema kõik mis võimalik, et lemmik oleks pimedas hästi nähtav.