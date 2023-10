KIISU PISSIB PÕRANDALE: miks kass väldib liivakasti?

LIIV ON VALE. Paljudele kassidele ei meeldi lõhnastatud liiv, ka on sageli oluline käpatunne – kuidas liiv käppade all tundub. Kui kassid saaksid ise valida, eelistaksid nad tõenäoliselt peenikest liiva, mis on käpa all pehme. Ebakvaliteetne liiv, mis kleepub käppade külge või ei ima piisavalt kiiresti niiskust, võib samuti olla põhjus, miks kass hakkab kasti vältima. Kassi lemmikliiva saab välja selgitada, kui sättida ritta mitu kasti, mis kõik sisaldavad erinevat liiva, ja jälgida, millist neist kass kõige rohkem kasutab. Võib ka juhtuda, et kass soovib kahte erinevat liivakasti: ühte roojamiseks, teist urineerimiseks.