NAISTELEHE KATSE: kas pakendivaba elu on võimalik? Arulagedalt palju toidukaupa on pandud pakendisse. See on arusaamatu, tekitab kurbust ja suisa viha

Olen taas silmitsi probleemi ees: laste jaoks on lahtises letis müüdav sepik ja leib liiga kõva koorikuga ning tean, et järgmiseks päevaks on see kivikõva. Ainus lahendus tundub hakata ise leiba ja sepikut küpsetama. See nõuab aga jällegi aega. Koju jõudes teen sellelt osturetkelt koju jõudnud pakenditest hunniku ja tõden, et järgmisel korral pean tublim olema.

Paar päeva hiljem otsin juba varavalges kappidest välja kõik plastkarbid, purgid ja paberist kotid. Olen sel päeval autota, kuid lähen, kolisev kott kaenlas, rongiga turule. Elan äärelinnas, rongisõiduks kulub pool tundi.