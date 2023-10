KIISU ON HÄDAS! Kes pakub piraadile kodu?

Loomaarst märkis Rogeri oletatavaks sünniajaks 01.01.2020, ehk et kiisu on umbes 3-aastane. Roger kolis Pesaleidja varjupaika Lohusalu külast 27. aprillil 2023 ja oli algselt väga stressis ja hirmul.

Nüüdseks on Roger juba paimaias kassike, kes aga olude sunnil pidi vahepeal elama puuris. Kuid hoiukodus saab ta elada lahtiselt ja tunneb ennast hästi. Tuleb meeles pidada, et hoiukodu on ajutine lahendus.