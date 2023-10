NURRUMOOTORID OOTAVAD: ulata abikäsi hüljatud kassidele

Ühinguid, mis võtavad oma hoole alla koduta kasse, on Eestis päris palju ja neid tuleb juurdegi, aga abivajajaist pole ühelgi neist puudust. Üks hiljutistest tulijatest on Kitten Help – esimene ühing siinmail, mis keskendub just vastsündinud ja ema kaotanud kassipoegade päästmisele.