Oktoober on musta kassi kuu

Põhjuseks, miks mustad kassid kõige kauem kodu ootavad, on peetud ebausku: arvatakse näiteks, et punane kass toob majja rikkuse ja kolmevärviline õnne, must kass aga õnnetuse.

„Tegelikult kinnitavad kõik, kellel on kodus must kass, et nad on täpsellt samasugused armsad ja vahvad pereliikmed nagu kõik nende liigikaaslased oma erinevates kasukatoonides,„ ütles Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa. „Oktoobrikuiste kampaaniatega tahamegi levitada sõnumit, et lemmiklooma tuleks valida ikka iseloomu, mitte karvavärvi järgi.“