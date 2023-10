Kanarbikku kasta kuni külmadeni

Kui oktoobrikuus muidu kastekannuga ringi enam ei käida, siis kanarbikku, kasvagu see peenras, terrassil või rõdukastis, tuleb kasta seni, kuni nii öösel kui ka päeval on väljas külmakraadid, juhendab Kodin Kuvalehti. Kui sageli kasta? Ikka vana hea reegli järgi: kui sõrme mulda pistes tundub, et muld on kuiv, tulebki kasta. Tavaliselt piisab sügisel paarist korrast mõõdukast kastmisest nädalas; kui ilm on niiske, pole ehk vaja rohkem kui kord nädalas. Kanarbikku tasub poputada, sest kui see on püsivate miinuskraadide saabudes täies elujõus, võib taim talv läbi kena püsida.