Ekspert selgitab: mida silmas pidada katuse renoveerimisel?

Vanematel, nõukogude ajal ehitatud majadel on sageli katus kaetud eterniitplaatide, vana pleki või ruberoidiga ehk tänapäevase nimetusega bituumenrullmaterjaliga. Sageli kiputakse uue katuse ehitamisel eelistama sama materjali, arvates, et sel juhul pole katusekonstruktsioonidega vaja midagi ette võtta. Nii see aga pole, sest suure tõenäosusega vajab esiteks kaasajastamist soojustus ja ilmselt puudub vanal katusel ka korralik aluskate, mis tuleb paigaldada sõltumata valitud materjalist.

Sageli kasutatakse vanemate majade renoveerimiseks just betoonist lainelist katusekivi, mis rõhutab maja ajalugu ja väärikust. Pildil oleva maja katust katab BMI Monieri betoonist katusekivi Est-Stein Elegant (antiik).

Aluskate kaitseb soojustust ja katusekonstruktsioone niiskuse eest

Uue katusekatte alla tuleb alati paigaldada aluskate, mille esmane ülesanne on tagada, et katuse alla kogunev kondensaatvesi ei satuks katusekonstruktsioonidele ega soojustusele (eriti kui soojustusena on kasutatud villa).



See probleem on eriti sage plekk-katuste puhul, sest sügisel ja kevadel jahtub plekk öösiti maha ning päeval soojeneb taaskord üles. See protsess võib pleki alla tekitada märgatava koguse kondendsaatvett, mis omakorda soojustusele tilkudes vähendab viimase soojuspidavust ning võib ajapikku läbi mädandada ka katusekonstruktsioonid.

Teiseks tagab aluskate, et katuse ehitamise ajal või katusekatte vigastamisel ei satuks sademetevesi tuppa.

Lae poolt peaks soojustust ja katusekonstruktsioone kaitsma omakorda aurutõkkega. Nimelt tekitab majas toidu valmistamine, duši all käimine ja isegi lihtsalt hingamine veeauru, mis võib aurutõkke puudumisel kondenseeruda aluskatte sisepinnale.



Hingav aluskate toimib ka tuuletõkkena ning kaitseb tänu „hingamisele“ soojustust ja katusekonstruktsioone toas tekkiva niiskuse eest, millel on õnnestunud läbi aurutõkke ebatäiuste konstruktsiooni tungida.