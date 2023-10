Kas sügisel võib puid lõigata?

Sügisel tekib paljudel aiapidajatel kange tahtmine taas käärid ja saag kätte võtta ning hakata puid-põõsaid lõikama. Osalt on see seletatav asjaoluga, et lehtede langedes on puseriti või liiga tihedaks kasvanud võrad paremini näha ning aiapidajatel rohkem aega. Teisalt aga ei ole inimesele sobiv aeg enam parim puude-põõsaste seisukohast.