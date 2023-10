Magamistuba – õdus pelgupaik kõledal sügisel

Voodis veedab inimene väidetavalt kolmandiku oma elust, see üksi annab põhjuse magamistoa sisustamisega vaeva näha. Rääkimata sellest, et neil õhtutel, kui õues on pime ja külm, tuul lõõtsub ja vihmasajul ei näi lõppu tulevat, saad end oma mõnusaks seatud pesas tunda eriti turvaliselt.