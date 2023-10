Tahad soetada kodu soojal maal? Need olulised küsimused tuleb enne läbi mõelda

Üks eestlaste lemmikpaiku on Hispaania, kus kinnisvara on müügis palju ja erinevas hinnaklassis. „Reegel on, et mida kaugemal rannikust, seda odavam on ruutmeetri hind,“ ütleb Epp Maria Sepping kinnisvaraportaali Lexlau Properties tiimist. „Näiteks võib korter Guardamar Del Segura rannikuäärses linnas maksta 200 000 eurot, aga täpselt samasuguse ehituskvaliteedi ja suurusega korteri võib vaid 15 kilomeetrit eemal saada ka 50 000 euro eest.“