FOTOLUGU: väärikas vana mööbel lisab kodule vürtsi ja isikupära

Kodu sisustama asudes võib ajapikku tekkida soov soetada midagi, mida igas teises-kolmandas kodus pole, midagi, mis püüab pilku ja annab kodule oma näo. Veab neil, kelle peres on mõni mööbIitükk, mida pärandatakse põlvest põlve, igaühel pole aga vanavanaema kummutit või toekat pika looga söögilauda kusagilt võtta, sest eelmised põlved on need omal ajal uuendustuhinas lõkkesse või prügimäele saatnud. Üks võimalus leida midagi erilist on antiigipood.