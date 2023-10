Aeg mõelda aiatehnika hoiustamisele

Muruniidukeid, kõiki akutööriistu, survepesureid jms hooaja lõpus talvekorterisse paigutades tuleb need kõigepealt korralikult puhastada, ütleb Husqvarna järelhoolduse spetsialist Aivo Smitt – see kindlustab tööriistade pikema eluea. Kui jätta metallkorpusega niiduk rohujääkidest puhastamata, põhjustavad happelised rohumahlad rooste teket.

Aiatehnika tuleks soojemasse kohta talvituma panna enne külmakraadide saabumist, aga mõistagi võib seda teha kohe, kui on selge, et sel hooajal seadet enam ei kasutata. Muru näiteks ei kasva enam, kui ööpäevane keskmine õhutemperatuur on langenud viie kraadini. Kui viimane niitmine tehtud, tasub niiduk kohe hoolikalt puhastada ja talvekorterisse viia.