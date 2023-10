KÄIME AJAGA KAASAS: teeme ise prügist mulda!

Suuremat osa kodus tekkivatest biojäätmetest saaksime kasutada oma aia hüvanguks. Sellega hoiame kokku ka raha, sest poest mulla nime all müüdava turbasubstraadi ostmine pole rahakoti- ega keskkonnasõbralik tegevus. Pealegi on turvas iseenesest äärmiselt toitainevaene, kuid seda on enne müüki rikastatud väetisainetega. Küll aga on korralik kompost kulda väärt, ent seda muudmoodi kui ise tehes ei saa.