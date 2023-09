Oma kodu ostmisel ja müümisel on maakleri abi väärtuslik aja ja pingete kokkuhoid

Aga, mis teisel aastal sai? Maia: „Teisel aasta tegin uue kokkuleppe,“ naerab ta…: „Jälle istusime laua taha.“

Uus Maa Elamus eristub turul sellega, et kui vaja kiiresti midagi ära teha, teevadki ise ära, koristavad keldrit, panipaiku, ostavad lilled koju jne. Ja kui notari tehing on toimunud ja korter antakse samal päeval üle, võtavad ostja ka oma auto peale, kui tal endal autot pole, ja nad on nii tänulikud! Need on väiksed asjad, aga lähevad korda. „Suhtleme otse ka ühistu juhatuse esimehega, et garanteerida kliendile hästitoimiv ühistu,“ on ta täpne.

„Kui inimene tahab korterit üürile anda, aga ise on kuskil eemal, siis oleme kliendi käepikendus. Isegi torusid on tulnud korteris puhastada, paneme käed külge, ei karda tööd.“

Kuidas praegu on, kas maaklerid ongi juba igaüks keskendunud rohkem ühele piirkonnale?

Ei ole – sõltub tiimidest, nt Uus Maa Elamus kontoris on fookuses kõik, nii kesklinn kui ääremaa, toimetame üle Eesti. Mis on küll oluline – tiimis on nii, et pead teadma, kus teatud tänavad asuvad. Nõmmel on nii, et kui klient palub, et võtke korter Lasnamäel müüki, siis võtame. Kõik võtame sisse – leiame koostööpartneri vajadusel, kui kinnisvara on väljaspool Harjumaad.

Kas see on ka nii, et maakler saabki oma töökohas kuskil kinnisvarabüroos öelda mõnele rajoonile „ei“, mis talle endale ei meeldi, sest ta ei seosta ennast selle piirkonnaga ealeski?

Nii ei saa maakler mõelda, Eesti on nii väike ja lõpuks saab töö otsa. Professionaalsust näitab see, et tead kõigest ja silmaring on lai. Meie vahetame omavahel infot. Hea maakler sõidab silmad lahti ja tunneb huvi, mis linnas toimub. Maakleri jaoks on väga informatiivne New Tallinn portaal – seal jookseb kogu info selle kohta, millised uusarendused Tallinnas sünnivad.