Tänapäeva aedniku dilemma: puhtus ja kord või looduslik mitmekesisus

Peenramaal on korralik suurpuhastus väga oluline. Enamik köögiviljataimi, mida me aias kasvatame, on suhteliselt tundlikud igasuguste haiguste ja kahjurite suhtes. Mõned uuemad sordid on küll vastupidavamad, aga täielikku haiguskindlust esineb harva.