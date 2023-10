Lindudele nokatäiteks: paljud liblikate lemmiktaimed on väärt toidulaud ka aialindudele

Taimed, mis meeldivad suvel liblikatele, mesilastele ja kimalastele, on talvisel ajal väärt toidulaud paljudele pisikestele aialindudele, kellest enamik meie juurest talveks ei lahku. Leevikeste toit on peaaegu eranditult taimset laadi, samuti peavad seemnetest lugu siisikesed, rohevint ja põhjavint. Nad on tänulikud iga nokatäie eest, mida mitmekesine aed neile pakub.