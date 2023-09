„LOOMAARST TASKUS“ | Miks anda profülaktika mõttes antibiootikume kariloomadele?

Korraks vaatame ajalukku. 175 aastat tagasi asutati Tartu Veterinaarkool, mis tähistab veterinaarhariduse algust Eestis. Loomaarsti elukutse on tegelikult väga vana. On mainitud 3000 aastat enne Kristust Mesopotaamias elanud Urlugaledinnat, kes oli „loomade tervendamise asjatundja“.

Loomade ravimisest on märkmeid vanast Hiinast (hobused ja kariloomad) ja Babülooniast (marutaudi kontroll Eshuna koodeksis ja loomaarstile makstavad tasud Hammurapi koodeksis). Seda on mainitud Egiptuse Kahuni papüüruses (1900 eKr.) ja iidse India Veda tekstides. Shalihotra´t, kes ravis elevante ja hobuseid, on nimetatud veterinaarteaduse loojaks