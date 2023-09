VÄÄRT NÕU: kuidas leida head seenekohta?

Seeneajal jaguneb Eesti rahvas laias laastus kaheks – ühed uhkeldavad sotsiaalmeedias oma vägevate seenepiltidega ja teised ohkavad kadedalt, et „küll korjaks, aga seenemetsa leida ei oska“.

Et olen kirglik seenekorilane, tuleb mulgi tihti vastata küsimusele, et kuidas siis ikkagi leida seeni ja mispärast on nii, et mõni inimene rändab läbi terve hulga metsi ja tulemuseks on tühjad pihud, teine aga sukeldub pealtnäha suvalisse võpsikusse ning väljub sealt pilgeni korvidega. Jagan mõningaid tähelepanekuid, mida ise jälgin ja mis on mul alati aidanud seeni leida.